مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لمتابعة الباخرة التركية وقرار البرلمان الإيطالي

عقد مجلس النواب في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، جلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب وقرابة 70 نائباً أو أكثر، تم من خلالها مناقشة الباخرة المصادرة في اليونان وعدة قضايا أخرى.

بنغازي — سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب فتحي المريمي لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مجلس النواب الليبي قد عقد جلسته اليوم لمناقشة موضوع الباخرة التركية التي كانت وجهتها مصراته، حسب ما صرحت به السلطات اليونانية، والتي بدورها قبضت على هذه الباخرة"، بالإضافة إلى "قرار البرلمان الإيطالي بشأن تعزيز التواجد العسكري في مصراته بعدد آخر من الجنود داخل الأراضي الليبية".

© AFP 2018/ Abdullah Doma البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا

وأكد المريمي أنه "بعد نقاش مستفيض تقرر تشكيل لجان تتعلق بالباخرة المحملة بالمتفجرات والاتصال بالجهات ذات العلاقة في اليونان وتركيا واتخاذ موقف صارم حيال ذلك ".

وطالب المستشار الإعلامي لرئيسة مجلس النواب أن "تتحمل الأمم المتحدة ومجلس أمنها و والاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية مسؤولياتها حيال ذلك". مضيفاً بأن هذه "المتفجرات التي تحملها الباخرة تشكل خطراً على الجميع ومنها دول الجوار ودول حول البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية".

وتابع "تم تشكيل لجنة لمتابعة قرار البرلمان الإيطالي حول إرسال قوات عسكريه إلى ليبيا ليكون دورها الاتصال بالبرلمان الإيطالي حول هذا القرار وأسبابه "،وختم حديثه بأن "إرسال هذه القوات يشكل اختراقاً للسيادة الليبية".