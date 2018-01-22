كيف علق عمرو موسى على وضع العالم العربي في 3 ثوان فقط (فيديو)

اختصر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وضع العالم العربي في ثلاث ثوان فقط.

أجاب عمرو موسى عن سؤال حول وضع العالم العربي بقوله "سيء، وضعه سيء تماما. بس!".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/ يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات تدابير على مواطني دولة قطر ومواطنيها الراغبين في زيارة هذه الدولة، تمثلت بعضها في الطلب من القطريين مغادرة أراضيها، كما منعت مواطنيها من زيارة الدوحة أو إظهار التعاطف معها، وهددت بمحاكمة "المخالفين" لإجراءات مقاطعة قطر.