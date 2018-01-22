الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها باليمن

وبحسب بيان للقوات المسلحة الإماراتية، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني المشارك في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي "استشهد أثناء تأدية مهامه".

وتقود المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وبدأ بتنفيذ ضربات جوية على اليمن منذ مارس/آذار 2015.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى أهل الجندي الفقيد.