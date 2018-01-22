بوادر أزمة بين السعودية والكويت بسبب قطر وتغريدة مسيئة

كتب آل الشيخ، في حسابه على موقع "تويتر" "الروضان؛ باختصار؛ هو: الارتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة. لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس".
الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة.— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 22, 2018
لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس.
وجاءت تغريدة آل الشيخ عقب زيارة رسمية بدأها الروضان، أول أمس السبت، على رأس وفد يضم شخصيات رياضية كويتية إلى الدوحة، أعرب خلالها الروضان عن خالص شكره وتقديره للشيخ تميم على ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة للرياضة الكويتية، ودورها في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الايقاف عن كرة القدم الكويتية الشهر الماضي.
ويرى المعترضون أن تغريدة المسؤول الرياضي بمثابة إساءة إلى الكويت، كون الروضان كان يمثل الحكومة والشعب الكويتيين خلال زيارته إلى قطر.
أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الوفد الكويتي برئاسة وزير الشباب خالد الروضان ومدير الهيئة حمود فليطح في قصر البحر.. حيث تسلم رسالة شكر وعرفان على الموقف القطري بشأن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.#شكرا_قطر 🇶🇦🇰🇼 pic.twitter.com/wn1HTkvjdX— المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) January 21, 2018
وطالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الكويتية والسفير الكويتي في الرياض برفع شكوى رسمية بحق تركي آل الشيخ.
واتهم مغردون آل الشيخ بمحاولة تعكير صفو العلاقات التاريخية التي تجمع بين الكويت والسعودية، والشعبين الشقيقين.
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