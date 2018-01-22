المبعوث الأممي إلى اليمن يترك منصبه الشهر المقبل

قرر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ترك منصبه فور انتهاء ولايته الشهر المقبل، حسبما أعلن في بيان مساء اليوم الإثنين.

© Sputnik. Григорий Сысоев لافروف: نتوقع أن تدفع الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن إلى المفاوضات

نيويورك — سبوتنيك . وجاء في البيان "أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في فبراير/ شباط 2018".

وعبر ولد الشيخ أحمد عن "امتنانه للأمين العام على دعمه القوي والحازم من أجل التوصّل إلى حل سياسي للنزاع الجاري في اليمن.

ومنذ أغسطس/ آب 2014، لا يزال اليمن مسرحا للمواجهات بين سلطات البلاد المشروعة من وجهة نظر المجتمع الدولي وجماعات معارضة أخرى.

وتدهور الوضع في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عندما بدأت في صنعاء معارك ضارية، جراء محاولة "أنصار الله" الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت تخضع لسيطرة أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وفي 2 ديسمبر/ كاون الأول، أعلن الرئيس صالح عن قطع علاقات الشراكة مع "أنصار الله"، وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول، قتل على يد "أنصار الله".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.