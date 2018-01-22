مسؤول أمريكي كبير يزور مدينة الرقة السورية

زار مسؤول أمريكي كبير مدينة الرقة السورية، بعد شهور من تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

© REUTERS/ Erik De Castro البرلمان الروسي يعلق على تحرير الرقة السورية

زار مارك غرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مدينة الرقة السورية، اليوم الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني، وفقا لوكالة "رويترز".

وأفادت الوكالة أن زيارة غرين لم يتم الكشف عنها مسبقا، مشيرة إلى أنه أكبر مسؤول مدني أمريكي يزور الرقة منذ تحريرها من تنظيم "داعش".

واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية تحرير المدينة من التنظيم الذي يسيطر عليها منذ عام 2014، بدعم من واشنطن.

ولفتت "رويترز" إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، رافق غرين في تلك الزيارة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت جهودها لإرساء الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم للحيلولة دون عودة المسلحين إليها.

ونقلت "رويترز" عن غرين قوله، عقب الزيارة: "ينبغي استغلال فرصة حاجة الناس للعودة إلى منازلهم في هذا التوقيت".