الأمم المتحدة تختار مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH علي عبد الله صالح يتهم ولد الشيخ بالانحياز للسعودية ويعد غريفثتش ثالث شخصية أممية تتولى مهمة الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن، حيث سبقه كل من (الموريتاني) ولد الشيخ أحمد، و (المغربي) جمال بنعمر.





وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن ترك منصبه فور انتهاء ولايته الشهر المقبل، حسبما أعلن في بيان مساء اليوم الإثنين.





وتنتهي مهمة ولد الشيخ في 28 فبراير/ شباط المقبل، بناء على تمديد مجلس الأمن لمهمته في سبتمبر/ أيلول الماضي لمدة 6 أشهر، لإتاحة المجال أمامة من أجل إحراز تقدم في الملف اليمني.





وأبلغ ولد الشيخ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في فبراير/ شباط 2018.