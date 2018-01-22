قيادي كردي: من المرجح ألا نحضر مؤتمر سوتشي

رجح قيادي كردي في سوريا عدم مشاركة مسؤولين أكراد في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية خلال أيام.

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، عن ألدار خليل، الرئيس المشارك لـ"حركة المجتمع الديمقراطي" قوله: "من المحتمل ألا يشارك مسؤولون أكراد في المؤتمر أكبر من احتمالية مشاركتهم".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 يناير الحالي.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 1500 شخص.

وكان مصدر في وزارة الخارجية التركية، قد ذكر لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقوات حماية الشعب الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي في حال عارضت تركيا".

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال، في مؤتمر صحفي، اليوم أيضا: "يجب تأمين الدور الكردي في العملية السياسية"، مضيفا: "ممثلو الأكراد أدرجوا في قائمة السوريين المدعوين إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".