الأمم المتحدة تستعد لعملية إنسانية في عفرين

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تستعد لتنفيذ عملية واسعة النطاق لتقديم مساعدات إنسانية لسكان مدينة عفرين السورية.

© AFP 2018/ Rahmat Gul الصليب الأحمر الدولي: يجب حماية المدنيين في عفرين السورية

واشنطن — سبوتنيك . وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعتزم إجراء عملية واسعة النطاق اعتمادا على احتياجات السكان المدنيين… في حال استمرار الصراع فإن الوصول سيكون صعبا".

وأضاف: "نحن نتابع الوضع عن كثب، وقلقون جدا إزاء التقارير الواردة حول الاشتباكات في محيط عفرين".

وأشار إلى أن هناك نحو 324 ألف شخص في منطقة النزاع من بينهم 126 ألف نازح من المطاق الأخرى.

وقال: "المخاطر التي تهدد المدنيين كبيرة، نحن نؤكد أهمية حماية المدنيين، والبنى التحتية المدنية واحترام القانون الدولي".

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين في ريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد شمالي سوريا.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الأحد، بدء المرحلة البرية للعملية.