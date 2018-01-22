فرنسا: أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون أنقرة إلى ضبط النفس في عفرين

قال مبعوث فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعو تركيا لضبط النفس في مدينة عفرين السورية.

© REUTERS/ STRINGER ماذا يحدث في عفرين السورية

نيويورك — سبوتنيك . وقال مبعوث فرنسا عقب مشاورات مجلس الأمن: "ننادي تركيا بضبط النفس"، مشيرا إلى أنه جرت مناقشة هذا الأمر بشكل واسع خلال المباحثات".

ولم يتخذ مجلس الأمن أية قرارات رسمية حول الوضع في عفرين.

وأعلنت تركيا، السبت الماضي، شن هجوم على منطقة عفرين، وقالت إن سبب العملية العسكرية هو القضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، المكون الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، اليوم الإثنين، لبحث تفاقم الأزمة الانسانية في سوريا بعدما شنت تركيا هجوما على مواقع "وحدات حماية الشعب" في مدينة عفرين.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة من أجل الاستماع إلى تقرير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول زيارته الأخيرة لسوريا.