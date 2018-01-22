الجيش السوري يتقدم شمالا ويبدأ بريف حلب الجنوبي الغربي ويحرر قرى جديدة

أعلن مصدر عسكري سوري استعادة السيطرة على 4 قرى في ريف حلب الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات "جبهة النصرة" والتنظيمات المتحالفة معها.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يبدأ بتصفية مجموعة جبهة "النصرة" في محافظة إدلب

وذكر المصدر في تصريح لوكالة " سانا " أن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها ضد تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حلب الجنوبي الغربي واستعادت السيطرة خلال الساعات الماضية على قرى طرفاوي وحميمات الداير ووريدي غربية وتبارة بعد القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم فيها".

واستعادت وحدات من الجيش أمس الأول السيطرة على قرى المزيونة والعلية وأم وادي وأم تينة بالريف الجنوبي لحلب بعد تدمير تجمعات إرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بها.

وتنفذ وحدات من الجيش السوري منذ أكثر من شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب للقضاء على تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور و300 قرية وبلدة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

عىل محور آخر، ذكرت "سانا" أن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها ضد تجمعات ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بريف إدلب وقضت على آخر تجمعاتهم في 4 قرى جديدة شرق مطار أبو الضهور".

وبينت "سانا" أن "وحدات الجيش أضافت 4 قرى جديدة إلى خارطة السيطرة شرقي مطار أبو الضهور خلال الساعات القليلة الماضية بعد القضاء على تجمعات الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم في قرى قرع الغزال وأم الحوتة وشويحة أبو عيسى وأبو مرير".

وأشارت إلى أن "وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في الشوارع والجادات السكنية في بلدة أبو الضهور للقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوفهم إيذانا بإعلان تحريرها خلال الساعات القليلة القادمة".