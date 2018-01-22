مقتل أول جندي تركي في عملية عفرين

© REUTERS/ OSMAN ORSAL الأمم المتحدة تستعد لعملية إنسانية في عفرين

وذكر بيان صادر عن الأركان، ونشرته وكالة الأناضول أن "قوات تابعة لها خاضت اشتباكات مع مسلحي تنظيمي "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" و"داعش"، الإرهابيين جنوب شرق قرية "غُل بابا" بولاية كليس جنوبي تركيا".

وأضافت بأن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد جندي تركي".

وكانت رئاسة الأركان التركية، قد أعلنت السبت، الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".





وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب بمؤتمر لحزبه العدالة والتنمية في أنقرة، اليوم الاثنين، أنه لا نية لديه للتراجع عن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين السورية