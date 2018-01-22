قرقاش: الإمارات دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإمارات تحتل مكانة رائدة بين دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان.

© REUTERS/ Suhaib Salem مفوضية حقوق الإنسان تحضر طلبا بتنظيم ممر لإجلاء نساء وأطفال من الموصل

وأضاف قرقاش، اليوم الاثنين: "محور النهج الإماراتي في مجال حقوق الإنسان هو الارتقاء بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنيين، وزيادة حماية العمال ومحاربة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دعم دور المرأة والشباب".

جاء ذلك في عدة تدوينات على "تويتر"، ذكر فيها أن المرأة العربية تواجه تهديدات في المنطقة، في الوقت الذي يوجد في الإمارات 9 وزيرات، وأنه يجري تعزيز تواجدها في المناصب الحكومية".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الإمارات قدمت تقريرها الوطني الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف.

ولفتت الوكالة إلى أن قرقاش ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى قوله: "دولة الإمارات تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية".