قرقاش: الإمارات دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان

جاء ذلك في عدة تدوينات على "تويتر"، ذكر فيها أن المرأة العربية تواجه تهديدات في المنطقة، في الوقت الذي يوجد في الإمارات 9 وزيرات، وأنه يجري تعزيز تواجدها في المناصب الحكومية".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الإمارات قدمت تقريرها الوطني الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف.
ولفتت الوكالة إلى أن قرقاش ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى قوله: "دولة الإمارات تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية".
The position of #women is under threat in many countries in our region, not in the #UAE: 9 women ministers, first female speaker in any Arab parliament, mandatory inclusion of #women in all governing boards.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 22, 2018
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