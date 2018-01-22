شركة صينية عملاقة تدرس مع الحكومة السورية المشاركة في تطوير الصناعة

بحث وزير الصناعة السوري، محمد مازن يوسف، مع وفد ممثلي شركة "ساني" الصينية للمعدات الصناعية الثقيلة ووكيلها في منطقة الشرق الأوسط مجالات تقديم الدعم لإحداث مركز إقليمي للشركة في سورية.

© AP Photo/ Gabriel Chaim الصين تعلن استعدادها المشاركة في إعادة إعمار سوريا بدون شروط مسبقة

وبحسب " سانا "، تناولت المباحثات إمكانية قيام المركز بالمرحلة الأولى بتأهيل المعدات الثقيلة التي توردها الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل على أن ينتقل المركز للقيام بتجميع الآلات والمعدات ثم تصنيع هذه المعدات في مرحلة لاحقة إضافة لإقامة شركة مشتركة متخصصة بإنتاج آلات وتجهيزات الطاقة الريحية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة ساني الصينية ونشون زو رغبة الشركة في المساهمة بعملية إعادة الإعمار في سورية والاستفادة من الأيدي الماهرة السورية إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات والاستشارات والتزويد بالمعدات.

من جهته لفت رئيس المجموعة الصناعية الكويتية عيد العويد ووكيل الشركة في المنطقة إلى وجود 13 مصنعا للشركة منتشرة في بلدان العالم مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة للشركة من إحداث مركز لها في سورية والذي سيقوم مستقبلا بتلبية احتياجات المنطقة من المعدات والآلات الثقيلة.

من جهته وزير الصناعة السوري أكد أهمية تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع من كل الجوانب وبخاصة الجانب التمويلية من قبل الشركة الصينية ووفق طرح مقبول وقوي مبينا أن الوزارة والحكومة مستعدة للعمل بشكل جدي ضمن الإمكانيات المتاحة وتقديم التسهيلات اللازمة.

وشدد الوزير يوسف على أهمية إقامة شراكات صناعية مع الشركة الصينية وغيرها تعتمد على المواد الأولية المحلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة مع الحفاظ على الجودة متمنيا على الشركة الصينية السرعة في إنجاز دراسة جدوى شاملة للمشروع بأقرب وقت ومتابعة اللقاءات والمشاورات لكي يتم البدء بالمشروع قريبا.