بالفيديو... لقطات من داخل سجن الحائر

نقل برنامج تلفزيوني سعودي، لقطات من سجن الحائر في جنوب مدينة الرياض، والذي يعد من أكثر سجون المملكة تحصينا.

© AFP 2018/ BERTRAND GUAY صحيفة: نقل الأمير الوليد بن طلال من سجن "الحائر" إلى مكان آخر

وقامت أسرة برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، بتصوير حلقة من داخل السجن الذي سيتم إليه نقل الأمراء المحتجزين في قضايا فساد بالمملكة.

وحرص مقدم البرنامج على الحديث مع مجموعة من السجناء، الذين كشفوا عن توفر كافة الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج للتدريب والتعليم والترفيه والرياضة.

ونقل البرنامج صورة مغايرة لما يشاع عن السجن الذي ظهر بمظهر نظيف ومرتب، كما كشف عدد من نزلاء السجن أنهم يمارسون هواياتهم من رسم وإنشاد وقراءة وغيرها.

وكشف مقدم البرنامج أن السجن الذي تأسس عام 1983، تعرض في عام 2015 لمحاولة اقتحام من قبل شخص بسيارة مفخخة انفجرت على مقربة من إحدى بواباته.

جدير بالذكر أن وفدا أممي معني بحقوق الإنسان، أصدر العام الماضي تقريرا أشاد خلاله بتعامل السعودية مع الموقوفين في قضايا إرهابية.

وجاء التقرير عقب زيارة الوفد لعدد من سجون المملكة بما فيها سجن الحائر.