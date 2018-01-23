مسئول سعودي يتحدث عن المصالحة مع قطر

في غداء مع أحد الصحفيين الأجانب سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها للشيخة موزة المسند وعن تفسيره وعدد من المراقبين أنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية.شرحت له الأعراف العربية وأن ماقلته هو كلمة حق بحق سموها أما تنظيم الحمدين فقد خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع.باختصار:لامصالحة.— سعود القحطاني (@saudq1978) January 22, 2018
وأضاف في تغريدة أخرى: "دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سُفكت بسبب خيانة الحمدين، ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية. خستهم في التعامل مع البحرين. مؤامراتهم على الإمارات، والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة. وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم. هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق؟".
دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية. خستهم في التعامل مع البحرين مؤامراتهم على الإمارات والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم، هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق.— سعود القحطاني (@saudq1978) January 22, 2018
ونشر المستشار بالديوان الملكي السعودي مقطع من قصيدة أمل دنقل "لا تصالح".
#دنقل pic.twitter.com/1QOvZSvfCU— سعود القحطاني (@saudq1978) January 22, 2018
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