أعلن وزير خارجية سلوفينيا، كارل أريافيتس، اليوم الثلاثاء، أن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطين، وسيتخذ البرلمان قرارا بهذه المسألة هذا العام.

بلغراد — سبوتنيك. ونقلت وكالة "ستا" عن أريافيتس قوله: "سلوفينيا تقترب بشكل مستقل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسينظر برلمان الجمهورية بمسألة الاعتراف بدولة فلسطين في جلسته العامة التي ستعقد في مارس/أذار، أو أبريل/نيسان هذا العام.

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وبينما تعترف 9 حكومات من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها السويد وبولندا، بالفعل بفلسطين يقول الاتحاد الذي يضم 28 دولة إن مثل ذلك الاعتراف يجب أن يتم كجزء من تسوية سلمية.

وكانت سلوفينيا هي الوحيدة التي أثارت احتمال الاعتراف بدولة فلسطين في الآونة الأخيرة. ومن المقرر أن تنظر لجنة برلمانية في الأمر في 31 يناير/ كانون الثاني، لكن لم يتضح بعد، متى قد يعترف البرلمان بفلسطين.

ويعكس ذلك الدور المزدوج الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كأكبر جهة مانحة للمساعدات إلى الفلسطينيين وأكبر شريك تجاري لإسرائيل، حتى إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

كما يريد الاتحاد الأوروبي من الفلسطينيين أن يظلوا منفتحين على خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يقدمها قريبا مبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.