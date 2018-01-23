أمير سعودي يحضر مراسم تنصيب زعيم دولة أفريقية (صور)

أناب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، مستشاراً له، لحضور مراسم تنصيب زعيم دولة أفريقية.

© REUTERS/ THIERRY GOUEGNON رسميا... نجم كرة القدم جورج وايا رئيسا لدولة ليبيريا

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية " واس "، فقد حضر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار العاهل السعودي، مراسم تنصيب الرئيس الليبـيري المنتخب جورج ويا، التي أقيمت أمس في العاصمـــة مونروفيا.

ونقل الأمير منصور بن متعب للرئيس جورج ويا، خلال لقائه به ضمن الاحتفالات، "تهاني العاهل السعودي، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة، وتمنياتهما لشعب ليبيريا الصديق بمزيد التقدم والازدهار".

وأضافت الوكالة السعودية الرسمية، أنه كان في استقبال ووداع الأمير منصور بن متعب بمطار روبرت في العاصمة الليبيرية وزير الشباب والرياضة الليبيري ساه تشارلز، وسعود الثبيتي سفير السعودية غير المقيم في مونروفيا، وأيمن الهلالي القنصل الفخري لليبيريا في جدة.

وكان رئيس جمهورية ليبيريا المنتخب جورج ويا، أدى اليمين الدستورية، مساء أمس الاثنين، في العاصمة مونورفيا.

وأعرب ويا، في كلمته بهذه المناسبة، عن شكره للمملكة العربية السعودية، متطلعًا إلى توطيد أواصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين الصديقين، كما شكر الضيوف المشاركين في مراسم التنصيب.

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