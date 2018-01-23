فلسطين في إضراب شامل اليوم

عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة كافة في فلسطين.

© AFP 2018/ MOHAMMED ABED سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

وجاء الإضراب استجابة لدعوة حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية، حسب وفا.

ويعد الإضراب تنديدا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، واحتجاجا على زيارة نائبة مايك بنس غير المرحب بها للمنطقة.

وزارة بنس المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويأتي الإضراب حسب ما أعلنت حركة فتح تنفيذا لقرارات المجلس المركزي بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، وتصعيدها في مختلف محافظات فلسطين.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية كافة، وتم استثناء قطاعي الصحة والتعليم على أن تلتحق التربية ومؤسساتها التعليمية بعد الساعة 12 ظهرا.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب والامتناع عن الحركة باستثناء نقل الطلبة والحالات الإنسانية.