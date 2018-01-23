سوريا الديموقراطية تعلن مقتل أكثر من 50 جنديا تركيا في الشهباء وعفرين

قالت "قوات سوريا الديموقراطية"، اليوم الثلاثاء، 23 يناير/كانون الثاني، إنها قتلت أكثر من 50 جندياً تركياً في معارك، أمس الاثنين، في مقاطعات الشهباء وعفرين.