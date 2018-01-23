الجيش السوري يحبط اعتداء لجبهة النصرة ويقتل 13 إرهابيا

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري أحبطت محاولات اعتداء تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات التابعة له على اتجاه قرية الصراف في ناحية الربيعة بريف اللاذقية الشمالي وقضت على 13 إرهابيا.

© REUTERS/ Salvatore Di Nolfi روسيا تدعو هيئة المفاوضات السورية برئاسة الحريري للمشاركة في سوتشي

وأعلن مصدر عسكري، أمس الاثنين، استعادة السيطرة على 4 قرى في ريف حلب الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته وتدمير تحصيناتهم وعتادهم، حسب سانا.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة بريف حلب الجنوبي الغربي.

واستعادت القوات السيطرة على قرى طرفاوي وحميمات الداير ووريدي غربية وتبارة بعد القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم فيها.