العبادي يتهم الأتراك بـ "الازدواجية" في التعامل مع الملف الكردي

وأضاف العبادي، أن "الأتراك كانوا يتعاملون بازدواجية في الملف الكردي فكانوا يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فغيرت وجهة نظر الأتراك نحو التقارب مع بغداد"، لافتا إلى أن "ذلك لا يعني موقفاً سلبياً من الحكومة ضد الأكراد العراقيين بل إنهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها".
وتابع أن "الأتراك لهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق"، موضحاً أن "العراق لا يدعم هذه المنظمة ولا يريدها أن تتخذ من الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا".
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