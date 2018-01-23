العبادي يتهم الأتراك بـ "الازدواجية" في التعامل مع الملف الكردي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن تركيا تعاملت بازدواجية بشأن الملف الكردي، معتبراً أن وجود قواتها في العراق "رمزي".

© REUTERS/ Umit Bektas لماذا تريد تركيا فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق

وقال العبادي، خلال لقاءه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور بغداد حالياً، إن "الوجود العسكري التركي في العراق هو وجود رمزي"، مبينا "أنه دُعي لزيارة تركيا في إطار عمل ‏اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية " كونا ".

وأضاف العبادي، أن "الأتراك كانوا يتعاملون بازدواجية في الملف الكردي فكانوا يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فغيرت وجهة نظر الأتراك نحو التقارب مع بغداد"، لافتا إلى أن "ذلك لا يعني موقفاً سلبياً من الحكومة ضد الأكراد العراقيين بل إنهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها".

وتابع أن "الأتراك لهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق"، موضحاً أن "العراق لا يدعم هذه المنظمة ولا يريدها أن تتخذ من الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا".