بالفيديو...رسائل حب وعودة من مقاتلين أكراد وعرب في الجيش السوري من أبو الضهور

يتألف الجيش السوري من جنود وضباط عرب وأكراد ومختلف أطياف المجتمع والمحافظات السورية بدون استثناء، ولا يختلف الولاء والمحبة لسوريا بين أحد من مقاتلي هذا الجيش الذي يقاتل على عشرات الجبهات للعام السابع على التوالي وبدون توقف، وفي بعض وحداته الآن جنود يقاتلون من اليوم الأول في الأزمة والحرب السورية.