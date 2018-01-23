مسؤول عسكري إماراتي: لدينا تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

قال مسؤول عسكري إماراتي، إن لديهم تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر، مؤكداً أن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.