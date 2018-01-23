خبير: تركيا تهزم الأكراد في عفرين

قال رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية قنسطنطين سيفكوف إن تركيا ستفوز في المواجهة مع القوات الكردية في عفرين السورية.

وكانت الأركان العامة التركية أعلنت، يوم 20 كانون الثاني/يناير، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد التشكيلات الكردية في عفرين. وصرح رئيس الوزراء التركي، يوم الأحد، ببدء العملية البرية في عفرين، بالمشاركة مع "الجيش السوري الحر".

© REUTERS/ STRINGER أردوغان يطلع على تطورات العملية العسكرية في عفرين

ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.

فقد قال سيفكوف لـ"سبوتنيك": "الجيش التركي، إذا نظرنا إلى الدول الأعضاء في حلف الناتو، يتميز بجاهزية قتالية ومعنوية وفنية عالية. إن الجنود الأتراك يتمتعون بخبرة كبيرة في التعامل مع الأكراد في تركيا، بما في ذلك في البيئات الحضرية".

ووفقا لأقواله، فإن تركيا ستخرج منتصرة من المواجهة مع الأكراد. فقد أكد سيفكوف: "بالطبع سيفوز الأتراك دون أدنى شك".

وأشار إلى أن التشكيلات الكردية على الأراضي السورية، هي "كيان أمريكي". ويرى سيفكوف أن الأكراد يتعاملون مع الولايات المتحدة، لأنهم يتوقعون الحصول على سيادة ذاتية بدعم من الأمريكيين، بينما تتوقع الولايات المتحدة السيطرة على المنطقة على حساب الأكراد.

وأضاف الخبير: "إلا أن ذلك يشكل خلافا مع تركيا. وفي حال عملت الولايات المتحدة على إنشاء كردستان، فإن تركيا ستتحول إلى عدو للولايات المتحدة، ومن الممكن حتى أن تدمر الناتو لأن تركيا تحتل موقعا مهما في هذا الحلف لأنها تعيق روسيا في البحر المتوسط".