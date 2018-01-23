إسماعيل هنية: نرفض إقامة دولة فلسطينية على أراض مصرية أو أردنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني إنه يحمل إسرائيل إى نتائج مترتبة على اغتياله القيادي محمد حمدان.

وأضاف هنية خلال كلمة له اليوم نشرت منها مقاطع على الحساب الرسمي لحركة حماس على تويتر:"ونحذر من استمرار هذا النهج، نهج الاغتيالات لكوادر أبناء شعبنا وقيادته، سواء داخل فلسطين أو خارج فلسطين".

وتعرض محمد حمدان للتفجير في صيدا بلبنان.

هنية: لن تتجرأ أي دولة عربية بأن تعمل سلاما مع العدو اليوم والقدس خارج المعادلة أو على حساب اللاجئين. — حركة حماس (@hamasinfo) January 23, 2018

​واعتبر هنية اغتيال حمدان يمثل ليس فقط عدوان على حركة حماس بل هو عدوان على الوجود الفلسطيني كله في لبنان، ويستهدف أيضا أمن لبنان واستقراره.

وقال هنية إنهم يرفضون فكرة الوطن البديل والتوطين أيضا.

هنية: القرارت الأمريكية الصهيونية تهدف إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن الشقيق. — حركة حماس (@hamasinfo) January 23, 2018

​وأشار إلى رفضه إقامة دولة فلسطينية على أراض عربية سواء في مصر والأردن.

وأكد هنية أن قانون العلاقة مع إسرائيل هو قانون المقاومة وقانون الطلقة وقانون الصمود وقانون الثبات في وجه المتغيرات الثابتة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية.

مضيفا لن تتجرأ أي دولة عربية بأن تعمل سلاما مع العدو اليوم والقدس خارج المعادلة أو على حساب اللاجئين.