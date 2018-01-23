بنس: أبلغنا قادة مصر والأردن أن باب أمريكا مفتوح للفلسطينيين

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، إنه أبلغ قادة مصر والأردن أن باب الولايات المتحدة الأمريكية مفتوح للفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام.

© REUTERS/ AMMAR AWAD طرد نواب عرب حاولوا قطع خطاب بنس في الكنيست (فيديو)

وقال بنس في مستهل لقاء جمعه بالرئيس الإسرائيلي، رؤوڤين ريفيلين بالقدس، نشرتها وكالة "رويترز" إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "أصدق تعبير" على التزامات الولايات المتحدة تجاهها.

وتابع قائلا "تحديد البيت الأبيض جدولا زمنيا لإطار عملية السلام في الشرق الأوسط، يعتمد على متى سيعود الفلسطينيون للمحادثات".

وأشار بنس إلى أن الخارجية الأمريكية ستعلن تفاصيل نقل السفارة الأمريكية خلال أسابيع.

وأضاف قائلا

"نأمل أن يكون قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، علامة واضحة تشهد على التزامات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. وكما أعلنت أمس، فإن الرئيس ترامب أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالعمل مع السفير واستكمال عملية نقل السفارة إلى القدس في موعد أقصاه نهاية العام القادم".

وتحدث نائب الرئيس الأمريكي عن أنه فيما يتعلق بإيران، فإنه على المجتمع الأوروبي الاختيار بين المضي قدما مع أمريكا أو الإبقاء على اتفاق نووي "معيب بشدة".