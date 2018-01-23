القيادة الكردية في الشمال السوري تدعو للحشد دفاعا عن عفرين

دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، اليوم الثلاثاء، لحشد كبير للدفاع عن منطقة عفرين ضد عملية عسكرية تركية.

وأفادت "رويترز" أن الإدارة الكردية قالت في بيان دون الخوض في تفاصيل: "ندعو كل أبناء شعبنا الأبي للدفاع عن عفرين وكرامتها والمساهمة في كل الأنشطة المتعلقة بذلك".

وأقامت القوات الكردية السورية وحلفاؤها ثلاث مناطق للحكم الذاتي بينها عفرين في شمال غرب سوريا منذ بداية الصراع السوري.

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت، السبت الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و"داعش" في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب بمؤتمر لحزبه العدالة والتنمية في أنقرة، أمس الاثنين، أنه لا نية لديه للتراجع عن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين السورية.