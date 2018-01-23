القبض على المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان في القاهرة

قالت حملة المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، إنه قد تم اعتقاله في القاهرة اليوم، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مساعد المرشح الرئاسي المحتمل قوله إن "رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل، قد تم اعتقاله في القاهرة".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة من مساعدين عنان القول "إنه قد تم اعتقال عنان"، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق.

وأشارت "رويترز" إلى أن القوات المسلحة لم تدل بأي بيانات على الفور بشأن احتجاز عنان، كما أنه لم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق.

​كما أكد محمود رفعت، المتحدث الرسمي باسم الحملة الرئاسية في الخارج، على "تويتر" اعتقال الفريق سامي عنان، قائلا "اعتقل سامي عنان بالأمس، بالإضافة إلى 30 من أفراد حملته الانتخابية". وحمل السلطات مسؤولية سلامتهم.

​وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت، في وقت سابق، استدعاء الفريق عنان للتحقيق، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي سياق مواز، أعلنت الحملة الانتخابية لعنان، في بيان لها، توقفها لحين إشعار آخر.