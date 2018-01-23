تركيا: عملية "غصن الزيتون" ستنتهي بعد تحقيق هذا الهدف

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن عملية "غصن الزيتون" ستستمر حتى يعود 3.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم سالمين.