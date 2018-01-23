مقتل 8 أشخاص بغارة للتحالف في اليمن

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH تدخل إيران في اليمن مختلق

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ مصدر محلي في المحافظة، وكالة " سبوتنيك "، بأن طيران التحالف استهدف اليوم، بغارة، حافلة في منطقة آل علي بمديرية رازح بصعدة، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال وامرأتان.

ويأتي الحادث عقب أقل من يوم على مقتل ثلاثة يمنيين بغارة للتحالف استهدفت منزلا في مديرية سحار بصعدة التي تشهد غارات متواصلة خاصة على مناطق في مديريات باقم وسحار وكتاف، وفي سياق عمليات يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على حكم البلاد.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما أصيب مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.