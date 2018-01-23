تسجيل
15:17 23 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مجلس النواب الليبي

    مسؤول ليبي: البرلمان لا يعترف بأية توسعات في حكومة الوفاق

    egynews.net
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال فتحي المريمي مستشار مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب يسعى لتنفيذ الاتفاق الذي تم التصويت عليه من قبل بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين.

    جندي ليبي في بنغازي
    © AFP 2018/ Abdullah Doma
    البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا
    وأضاف المريمي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن أية تعديلات أو توسعات في حكومة الوفاق الحالية لن يعتد بها من قبل مجلس النواب الذي لم يمنحها الصفة الدستورية حتى الآن.

    وتابع أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي يعترف بحكومة السراج، إلا أن دستوريتها لم تكتمل وأن التوسعات أو التعديلات، التي يسعى لها فائز السراج رئيس الحكومة مضى وقتها، وكان من المفترض أن تتم بعد رفض البرلمان الليبي لتشكيل حكومته.

    وأكد على أن الاتفاق الأخير الذي تم على مقترح المبعوث الأممي هو الأنسب للمرحلة الحالية، حتى اجراء الانتخابات.

    وكان مكتب فائز السراج قال في بيان له، أمس الاثنين، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عقد اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس السيد فائز السراج، وبحضور نواب الرئيس السيد أحمد معيتيق، والسيد عبد السلام كجمان والسيد فتحي المجبري وعضوا المجلس السيد محمد عماري والسيد أحمد حمزة.

    أحمد المسماري
    YouTube.com
    المتحدث باسم الجيش الليبي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا
    وتم خلال هذه الجلسة، بحث نتائج المشاورات التي تمت حتى الآن بشأن التعديل الوزاري وتوسيع الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، كما بحث المجلس عدد من الملفات وعلى رأسها الترتيبات المالية لسنة 2018 والإجراءات المتخذة لتحريك عجلة الاقتصاد.

     وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة طرح مبادرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك بعد تشاورات أجريت في العاصمة التونسية.

     وتضمن المقترح تشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين على أن تتخذ قراراته بالإجماع، كما  تتولى رئاسة مجلس الدولة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبى، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب الليبى وقد وافق عليه البرلمان الليبي في طبرق. 

    انظر أيضا:

    ليبيا بين التدخل الخارجي وبين من يشرعنه
    البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا
    حقوقي: جرائم تعذيب بحق سودانيين في ليبيا... ومرتكبوها "طلقاء"
    محامي الخويلدي: نمتلك أدلة على تورط الناتو في جرائم حرب في ليبيا
    برلماني ليبي: إرسال قوات إيطالية إلى ليبيا يعتبر احتلالا لأراضيها
    البرلمان الإيطالي يوافق على زيادة الوجود العسكري في ليبيا وإرسال قوات إلى النيجر
    سلامة: لن ندخر أي جهد لمساعدة ليبيا في تشكيل حكومة فاعلة
    استهداف 5 طائرات مدنية خلال اشتباكات في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, حل الأزمة في ليبيا, التسوية في ليبيا, حكومة الوفاق, مجلس النواب الليبي, فائز السراج, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرياضيان غابرئيلا باباداكيس وغيوم سيزيرون (فرنسا) خلال تقديم برنامجهما الفني في بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
    الحب والجمال على جليد موسكو
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك