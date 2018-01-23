مسؤول ليبي: البرلمان لا يعترف بأية توسعات في حكومة الوفاق

قال فتحي المريمي مستشار مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب يسعى لتنفيذ الاتفاق الذي تم التصويت عليه من قبل بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين.

© AFP 2018/ Abdullah Doma البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا

وأضاف المريمي في تصريحات لـ" سبوتنيك " أن أية تعديلات أو توسعات في حكومة الوفاق الحالية لن يعتد بها من قبل مجلس النواب الذي لم يمنحها الصفة الدستورية حتى الآن.

وتابع أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي يعترف بحكومة السراج، إلا أن دستوريتها لم تكتمل وأن التوسعات أو التعديلات، التي يسعى لها فائز السراج رئيس الحكومة مضى وقتها، وكان من المفترض أن تتم بعد رفض البرلمان الليبي لتشكيل حكومته.

وأكد على أن الاتفاق الأخير الذي تم على مقترح المبعوث الأممي هو الأنسب للمرحلة الحالية، حتى اجراء الانتخابات.

وكان مكتب فائز السراج قال في بيان له، أمس الاثنين، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عقد اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس السيد فائز السراج، وبحضور نواب الرئيس السيد أحمد معيتيق، والسيد عبد السلام كجمان والسيد فتحي المجبري وعضوا المجلس السيد محمد عماري والسيد أحمد حمزة.

وتم خلال هذه الجلسة، بحث نتائج المشاورات التي تمت حتى الآن بشأن التعديل الوزاري وتوسيع الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، كما بحث المجلس عدد من الملفات وعلى رأسها الترتيبات المالية لسنة 2018 والإجراءات المتخذة لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة طرح مبادرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك بعد تشاورات أجريت في العاصمة التونسية.

وتضمن المقترح تشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين على أن تتخذ قراراته بالإجماع، كما تتولى رئاسة مجلس الدولة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبى، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب الليبى وقد وافق عليه البرلمان الليبي في طبرق.