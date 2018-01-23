العبادي يؤكد لأمين عام "الناتو" رغبته في استمرار عمليات تدريب القوات العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، لأمين عام حلف الناتو رغبته في استمرار عمليات تدريب القوات العراقية ونقلها إلى داخل العراق.