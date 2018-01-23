رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب: وزيرة الثقافة الجديدة لم تجر أية تغييرات بجداول المعرض

قال هيثم الحاج علي، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الهيئة انتهت من تنفيذ 80% من التجهيزات داخل أرض المعارض في مدينة نصر.

© AP Photo/ Amr Nabil بحكم القضاء... هذه الكتب ممنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف الحاج في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " أن الهيئة قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، بشأن العملية التأمينية خلال مدة إقامة المعرض الذي يفتتح الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفيما يتعلق بإحداث أية تغيرات على جدول الفعاليات والأنشطة داخل المعرض، أوضح رئيس المعرض أن تولي إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة قبل أيام لم يؤثر على الأنشطة أو الفعاليات أو أية ترتيبات خاصة بالمعرض.

وأشار إلى أن الوزيرة تتابع مع لجنة المعرض كافة الترتيبات بشكل مستمر، فيما تتابع اللجنة تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا في عهد الوزير حلمي النمم دون أية تعديلات خاصة، وأن الوزراء لا يتدخلون في عمل اللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أعلنت أن موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49 للجماهير يوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا، فيما سيكون موعد الافتتاح الرسمى يوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني الجاري. يحمل المعرض شعار "القوى الناعمة… كيف؟!"، ويأتي عبد الرحمن الشرقاوي، شخصية العام، فيما تحل الجزائر ضيف شرف معرض الكتاب المقرر أن ينتهى يوم 10 فبراير/ شباط.