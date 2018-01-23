المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي يدرس الانسحاب من السباق الانتخابي

قالت حملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل خالد علي، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، إنها تعيد التفكير في الاستمرار بالانتخابات بعد ما حدث للفريق سامي عنان.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY في هذه الحالة ينسحب خالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة- سبوتنيك قالت حملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل خالد علي، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، إنها تعيد التفكير في الاستمرار بالانتخابات بعد ما حدث للفريق سامي عنان.

وأوضح مصدر بحملة المرشح خالد علي لوكالة "سبوتنيك" إنه "لن نقبل بانتخابات غير تنافسية، وأن نزاهة الانتخابات وشفافيتها شرط ضروري للاستمرار فيها"، مشيرا إلى أنهم يعيدون التفكير في الاستمرار بالانتخابات.

وكشف المصدر عن احتمال انسحاب علي من الانتخابات الرئاسية، المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأضاف "ما حدث مع سامي عنان يجعلنا نعيد التفكير في الاستمرار في الانتخابات الرئاسية"، مشددا على أن "منع عنان من الترشح بشكل قسري لإفساح المجال للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما جرى من قبل مع شفيق".

وتابع "هناك مشاورات واسعة داخل الحملة، ومع الأطراف الداعمة، لنا لمراجعة الموقف واتخاذ القرار الذي سنعلنه قريبا"، لآفتا "لن نقبل بانتخابات غير تنافسية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها شرط ضروري للاستمرار فيها".

من جهته، قال خال البلشي، المتحدث باسم حملة خالد علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الحملة دعت لاجتماع عاجل لدراسة التطورات الأخيرة، وإعلان موقف بشأن التطورات الأخيرة في العملية الانتخابية.

وكان الفريق سامي عنان المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس أركان الجيش المصري السابق، قد تم اعتقاله، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة قانونية خاصة بإعلانه الترشح للانتخابات.