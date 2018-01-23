"أنصار الله" يستعيدون السيطرة على موقع استراتيجي في محافظة البيضاء

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار الله سيطروا اليوم على جبل مركوزة الاستراتيجي في مديرية ناطع، إثر هجوم واسع خلف قتلى وجرحى من الطرفين".

في هذه الأثناء، أعلن الجيش اليمني صد قواته هجوماً واسعاً لجماعة "أنصار الله" على مواقع في جبل مركوزة بمديرية ناطع، إلا أن مصدراً محلياً أبلغ وكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" استعادوا سيطرتهم على الجبل الاستراتيجي وأن طيران التحالف شن غارات على مواقع فيه.

وازدادت الأوضاع الأمنية في محافظات اليمن المختلفة، خاصة العاصمة صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.