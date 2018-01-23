السفير المصري في موسكو: ليس لدينا معلومات عن مباحثات شراء "إس - 400" من روسيا

قال إيهاب طلعت نصر، السفير المصري في روسيا، إنه لا توجد معلومات عن مباحثات شراء "إس -400" من روسيا.

موسكو — سبوتنيك . وكان رئيس لجنة شؤون الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور بونداريف، قد ذكر اليوم الثلاثاء، أن سوريا والعراق والسودان ومصر، هم متقدمون محتملون لشراء منظومات الدفاع الجوي، " إس —400 ".

ولفت نصر إلى أنه لا توجد معلومات كافية حول ما إذا كانت هناك مباحثات بين القاهرة وموسكو حول شراء النظام الصاروخي الروسي.

وأضاف: "لا أستطيع قول أي شيء عن هذا الأمر"، مشيرا إلى تنوع العلاقات المصرية الروسية في العديد من المجالات.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) أو (نشوة انتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للأهداف الجوية ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كم، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كم، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.