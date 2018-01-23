حظر النشر في قضية التحقيقات مع رئيس أركان الجيش المصري السابق

أصدر المدعي العسكري في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية التحقيقات مع رئيس أركان الجيش المصري السابق، المرشح الرئاسي المحتمل، سامي عنان.

وجاء في بيان المدعي العسكري، الذي نشره موقع "بوابة الأهرام"، أنه "أصدرت سلطات التحقيق مع الفريق سامي حافظ أحمد عنان قرارا بحظر النشر في القضية والتحقيقات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها".

القضاء العسكري يحظر النشر في قضية الفريق مستدعى سامي عنان https://t.co/eoTnNA41Mi — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) January 23, 2018

وكان الفريق سامي عنان المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس أركان الجيش المصري السابق، قد اعتقل اليوم، بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة قانونية خاصة بإعلانه الترشح للانتخابات.