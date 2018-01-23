العاهل الأردني يلتقي ملك بلجيكا ورئيس جمهورية غينيا

عقد العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، لقاءات على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، إذ التقى ملك بلجيكا ورئيس جمهورية غينيا.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED بنس: اتفقنا مع العاهل الأردني حول الاختلاف بشأن القدس

عمان — سبوتنيك . وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "استهل الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، سلسلة اللقاءات التي من المقرر أن يجريها على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بلقاء الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا".

وتم التأكيد خلال اللقاء على "أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين".

كما ركز اللقاء على "المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بالقدس"، حيث أكد الملك الأردني على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحريك عملية السلام، وصولا إلى اتفاق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وفي لقاء آخر، استعرض الملك الأردني مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي "التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية إلى التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".