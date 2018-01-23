تونس... الموافقة على خطة بيع سندات بقيمة مليار دولار

وتواجه الحكومة التونسية احتجاجات، من حين إلى آخر، سببها ظروف اقتصادية أدت إلى غلاء المعيشة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت احتجاجات واسعة خرجت في تونس، مطلع الشهر الجاري، في الذكرى السابعة للثورة التونسية.

وكانت إجراءات اقتصادية قد تسببت في اندلاع تلك الاحتجاجات خاصة فيما يتعلق بفرص العمل والأسعار.

وتقول "رويترز" إن الحكومة تواجه خطر اندلاع المزيد من الإضطرابات بسبب توترات اجتماعية متأججة وضغوط من المقرضين الدوليين.



