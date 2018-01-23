الأركان التركية: مقتل ما لا يقل عن 260 مسلحا كرديا خلال عملية عفرين

من جهة أخرى، كان الناطق الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية" جورو كينو كبريئل، أعلن أمس الإثنين أن العمليات في عفرين شمالي غرب سوريا أسفرت حتى الآن عن مقتل 18 مدنيا، و40 جنديا تركيا ومن قوات "درع الفرات"، إضافة إلى ثلاثة مقاتلين من "قسد".
وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.
وأعلن رئيس الوزراء التركي أمس الأحد، بن علي يلدريم، بدء المرحلة البرية للعملية.
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