قطر تعلن موقفها من عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي.

ووفقاً للحساب الرسمي لوزارة الدفاع على موقع "تويتر"، تناول الاتصال آخر مستجدات عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي في منطقة عفرين.

وأكد العطية لنظيره التركي دعم دولة قطر لتركيا في جهودها لمكافحة الاٍرهاب.

وشهد اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون" مواصلة الضربات الجوية المكثفة للقوات التركية على مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية بالقرب من الحدود التركية.

كما أن الدبابات والمدفعية الموجودة على الحدود بين عفرين السورية وكلس التركية تقصف مواقع الأكراد أيضا.