قطر تعلن موقفها من عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا

وأكد العطية لنظيره التركي دعم دولة قطر لتركيا في جهودها لمكافحة الاٍرهاب.
وشهد اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون" مواصلة الضربات الجوية المكثفة للقوات التركية على مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية بالقرب من الحدود التركية.
كما أن الدبابات والمدفعية الموجودة على الحدود بين عفرين السورية وكلس التركية تقصف مواقع الأكراد أيضا.
سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع التركي.— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) January 23, 2018
جرى خلال الاتصال تناول آخر مستجدات عملية غصن الزيتون التي يقوم بها الجيش التركي في منطقة عفرين حيث أكد دعم دولة قطر لجمهورية تركيا الشقيقة في جهودها لمكافحة الاٍرهاب. pic.twitter.com/76vIJaSDKV
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