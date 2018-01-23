البيت الأبيض: نود أن تهدئ تركيا الوضع في شمال غرب سوريا

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تود أن تهدئ تركيا الوضع في شمال غرب سوريا، حسب "رويترز".

© Sputnik. Hikmet Durgun تركيا: عملياتنا ستنتهي بعد تحقيق هذا الهدف

وأعلنت هيئة الأركان العامة التركية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 260 مسلح كردي خلال عملية غصن الزيتون في مدينة عفرين السورية.

وجاء في بيان الهيئة حصلت سبوتنيك عليه "في إطار العملية في 23 كانون الثاني/يناير إثر اشتباك مع أعضاء التنظيمات الإرهابية استشهد أحد زملاؤنا في السلاح وجرح آخر. ومع ذلك، خلال تنفيذ العملية تم القضاء على 260 إرهابي على الأقل. تستمر العملية بشكل منتظم".