ارتفاع عدد ضحايا تفجيري بني غازي إلى 22 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا تفجير سيارتين ملغومتين في مدينة بني غازي الليبية الذي وقع أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الأول، إلى 22 قتيلا.

وكان مسؤولون وشاهد قد أفادوا لوكالة "رويترز"، بأنن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون بانفجار سيارتين ملغومتين في مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، ووقع الهجوم في حي السلماني، بينما كان المصلون يغادرون مسجدا بعد أداء الصلاة.

في سياق آخر، قال فتحي المريمي مستشار مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب يسعى لتنفيذ الاتفاق الذي تم التصويت عليه من قبل بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين.

وأضاف المريمي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن أية تعديلات أو توسعات في حكومة الوفاق الحالية لن يعتد بها من قبل مجلس النواب الذي لم يمنحها الصفة الدستورية حتى الآن.