رئيس البرلمان الليبي يعلن الحداد ثلاثة أيام

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق الليبية العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من المدنيين الليبيين بمدينة بنغازي شرق البلاد، مشيراً إلى أنه أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك . وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في بيان رسمي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، يستنكر ويندد بشدة العمل الإرهابي الإجرامي، الذي استهدف عددا من المواطنين في مدينة بنغازي.

وأعرب عقيلة عن "تعازيه الصادقة والمواساة لعائلات الضحايا الذين استشهدوا في هذا العمل الإرهابي الجبان ويدعو لهم المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للجرحى والمتضررين".

ودعا رئيس مجلس النواب "رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة الصحة كلا فيما يخصه القيام بما يلزم اتجاه هذه الحادثة المروعة في حق الأبرياء ومتابعة المنفذين ومن وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على هذا الفعل الإرهابي الشنيع".

كما أعلن عقيلة في بيانه "الحداد لمدة ثلاثة أيام ويدعو كل الليبيين إلى وحدة الصف ولم الشمل والتفاهم والتصالح من أجل إنقاذ بلادهم ليبيا من هذا العبث والفوضى والإجرام والإرهاب الذي طال الجميع ولم يستثني أحداً منهم في كل أنحاء البلاد ودعم الجيش الوطني الليبي والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتقوم بدورها في محاربة الإرهاب والفوضى ولتستقر الأوضاع ولنرسخ دولة المؤسسات والقانون".

وقد أكدت مصادر طبية بمستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارتين ملغومتين في مدينة بنغازي، الذي وقع أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018 ، إلى 41 قتيل و 80 جريح جراء انفجار مسجد بيعة الرضوان ببنغازي.