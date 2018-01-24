بأمر الملك سلمان... ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منصب جديد يتولاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وافق "مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على تعديل في تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أمناء الصندوق".

كما ثمن المجلس توجيهات العاهل السعودي بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي وديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ورحب بخطة المساعدات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها عقب لقـاء وزراء خارجية دول التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة، التي عقدها أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، على مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي محمدوف، ونتائج استقباله وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في جمهورية العراق الدكتور سلمان الجميلي.

وافق #مجلس_الوزراء على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13 / 3 / 1438 هـ، ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق.#واس pic.twitter.com/g1NkvDTf3F — واس (@spagov) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

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