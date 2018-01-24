مسؤول في "قسد": مسلحون أجانب انضموا لقواتنا للتصدي "للغزو التركي"

قال مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" إن متطوعين أمريكيين وبريطانيين وألمانيين حاربوا تنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد، موجودون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.

وقال ريدور خليل، المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية في تصريح لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: "كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين ".

ورفض تحديد متى وصل المقاتلون الأجانب لعفرين، لكنه قال إن أعدادهم تقدر بالعشرات. وقال: "سيأخذون المعارك للاتجاه التركي".

وكان ريدور خليل نفى، في وقت سابق اليوم، المزاعم التركية بوجود عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة عفرين على الحدود السورية التركية. وقال: "العالم كله يعرف أن داعش غير موجود في عفرين".