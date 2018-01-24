الرئيس المصري يتقدم رسميا بأوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية

تقدمت الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، صباح الأربعاء، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy السيسي يجري الكشف الطبي للترشح للانتخابات الرئاسية

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فإن الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، الوكيل الرسمي للسيسي تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة صباح اليوم الأربعاء.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات السبت الماضي فى تلقى أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 لمدة 10 أيام.

ويحتاج المرشحون للرئاسة في مصر أن يتقدموا للجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق الترشح التي تتضمن الكشف الطبي عليهم.

وأجرى السيسي، أمس الأول الثلاثاء الكشف الطبي الخاص بالمرشحين للرئاسة، وأدرجه ضمن أوراق ترشحه التي تسلمتها اللجنة.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة في مؤتمرها الصحفي في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، فإن غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات يليه فرز طلبات الترشح، وإعلان القائمة المبدئية قبل تلقي الطعون عليها والبت فيها، وهو ما يليه إعلان القائمة النهائية.

وتبدأ الانتخابات بتصويت المصريين في الخارج في 16 آذار/ مارس، ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية في 2 أيار/ مايو المقبل، بحسب ما ينص عليه الدستور، والذي يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم الفائز بانتخابات الرئاسة قبل شهر من انقضاء الفترة الرئاسية الجارية، والتي تنتهي في أوائل حزيران/ يونيو المقبل.