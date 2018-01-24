نائب لبناني: السبب الوحيد لتأجيل الانتخابات هو حادث أمني كبير

قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، إن "سلاح حزب الله هو مشكلة سأبقى أرفضها إلى ما شاء الله، ووهج السلاح إن كان تحت الطاولة أو فوقها يخيفني وهو سلاح غير شرعي".

وأضاف: "هذا واقع يفرض نفسه على البلد ولست راضيا عليه، ولكن إذا كان هناك فسحة من الزمن تؤمن الاستقرار فلماذا أرفضها، والهدف الآن حمل حزب الله على الانصياع أكثر فأكثر إلى مفهوم الدولة"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وشدد الحجار على أن "توقيع المرسوم المتعلق بالانتخابات ونشره هو مؤشر على التزام الدولة ككل القيام بهذا الاستحقاق"، لافتًا إلى أن "السبب الوحيد الذي يؤدي إلى التأجيل هو حادث أمني كبير جدا".

أضاف: "نحن في تيار "المستقبل" ارتضينا بالنسبية لأننا نريد إجراء الانتخابات، وهناك إشاعات بأن ثمة أطرافا لا تريد إجراءها، رافضا الكلام عن أن "السعودية تسعى إلى تأجيل الانتخابات"، وواصفا هذا الكلام بـ"السخرية".

كما شدد على أن "هذا الاستحقاق شأن داخلي"، مشيرا إلى أن "أهمية إقليم الخروب أنه فيه تعددية سياسية ولا أحد يلغي الآخر، و"المستقبل" يشكل الأغلبية الساحقة من تطلعات أبناء الإقليم إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي وغيره".

ووصف الحجار علاقة تيار "المستقبل" مع "القوات اللبنانية" بالتاريخية، مشددا على أن "اللقاءات التي تعقد اليوم بين الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس الخوري أنتجت مرحلة متقدمة لبناء مستقبل متطور". وأعرب عن تقديره بأن اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع "ليس ببعيد".

© REUTERS/ Future TV الحريري يأمر المؤسسات الحكومية بخفض ميزانيات 2018 بنسبة 20%

وأكد أن علاقة تيار المستقبل مع المملكة العربية السعودية التي أرساها الرئيس رفيق الحريري هي "أكثر من جيدة ومستمرة". وختم: "نحن حريصون عليها، وفي أي لحظة سيزور الرئيس الحريري المملكة".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلت عن مصادر لبنانية أن هناك توجهاً كبيراً لدى القوى السياسية في تأجيل الانتخابات النيابية.

وقالت المصادر، إن "ثمة قناعة لدى مختلف القوى السياسية بأن نتائج الانتخابات الحالية لن تكون وفقاً لأهوائهم".

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، يوم الاثنين، أن الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها المحدد، وهي خطّ أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء.