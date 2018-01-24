"داعش" يتبى هجوم مكتب إنقاذ الطفولة في أفغانستان والهيئة تعلق عملها

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، عن وكالة إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي أن "داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على هيئة إنقاذ الطفولة، وقال إن استشهادي نفذ العملية بواسطة مركبة محملة بالمتفجرات استهدفت مقر المؤسسة الحكومية السويدية البريطانية، ثم تبعه اقتحام ثلاثة مسلحين للمبنى".

وقال مسؤولون أفغان إن مسلحين اقتحموا مكتبا لهيئة إنقاذ الطفولة واشتبكوا مع قوات الأمن حول المبنى مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 12.

في هذه الأثناء، أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة تعليق عملها في أفغانستان، بعد تعرض مكتبها في مدينة جلال آباد للهجوم.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة الدولية، أن "هيئة إنقاذ الطفولة تؤكد الحوادث الأمنية الجارية تؤثر على عمل مكتبنا في جلال آباد، أفغانستان، وبما أن شاغلنا الأكبر هو تأمين طواقمنا العاملة، واستجابة لهذه الأحداث، فإن جميع برامجنا في أفغانستان معلقة مؤقتا، ومكاتبنا مغلقة".

وأضاف البيان: "سنبقى ملتزمين باستئناف عملياتنا، وعملنا في الإنقاذ بأسرع ما يمكننا، وفور تأكدنا من الأجواء أصحبت آمنة لقيامنا بهذا العمل".

وكان الجيش الأفغاني أصدر بيان، أمس الثلاثاء، أكد فيه مقتل 113 مسلحاً في عمليات للجيش خلال الساعات الماضية، في عدة ولايات.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش "قتلت 113 إرهابيا، بينهم دواعش، وجرحت العشرات في عمليات عسكرية في 12 ولاية خلال الساعات الماضية".



